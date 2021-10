Madeira: Bruno Freitas sucede a Rita Andrade à frente do IA Saúde

O Conselho Diretivo do IA Saúde foi remodelado depois da saída da presidente, Rita Andrade, para dirigir a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania. O novo presidente é Bruno Freitas, que estava até ao momento como Vogal do Conselho Diretivo.

Bruno Freitas é licenciado em Administração Pública e Autárquica e tem experiência ao nível da gestão em saúde e liderança. Do seu currículo constam, também, cargos de direção e gerente das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, onde foi administrador do sistema de Gestão da Qualidade do Modelo Equass Assurance e membro da Comissão Interprovincial da Congregação. Nos últimos dois anos, integrou o conselho diretivo do IASAÚDE, como vogal, onde foi responsável pela gestão financeira do Instituto.

Rubina Silva mantém-se como vice-presidente. É licenciada em Gestão e Engenharia Industrial e pós-graduada em Gestão de Serviços de Saúde. Iniciou o seu percurso profissional em empresas multinacionais, na carreira de consultoria, com funções de Business Consulting e posteriormente especializou-se na área da saúde, desempenhando funções de Consulting Manager – Healthcare. Pertenceu aos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, E.P.E.) e posteriormente assumiu funções de Técnica Superior no Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IA Saúde).

Mais recentemente desempenhou funções de Gestora da Contratualização e Adjunta do Departamento de Contratação e Parametrização no Grupo HPA Saúde Madeira e foi Técnica Especialista do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, com funções de assessoria especializada na área das tecnologias de informação e comunicação, no âmbito do Sistema Regional de Saúde.

Graça Barros passa da Direção de Gestão Financeira para vogal do Conselho Diretivo do IA Saúde. É licenciada em Contabilidade e Auditoria, pós-graduada em Direito dos Contratos Públicos e pós-graduada em Gestão da Qualidade em Saúde. Na sua experiência profissional constam cargos como, Diretora de Serviços de Gestão Financeira no IA Saúde, Vereadora na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com pelouro da Gestão Administrativa e Financeira, Modernização Administrativa, entre outros.

Desempenhou funções ainda de Técnica Superior, Chefe de Divisão de Gestão Administrativa e Financeira e Chefe de Gabinete no Município da Ponta do Sol. Atualmente encontra-se nomeada paras os grupos de trabalho técnico de Contratualização em Saúde e Encargos com Prestações de Saúde no Serviço Nacional de Saúde, entre outros cargos de direções culturais/desportivas em associações.

Por fim, Martinho Câmara mantém o posto de vogal do Conselho Diretivo do IA Saúde. É licenciado em Ciências Farmacêuticas, pela Universidade de Lisboa, tendo desempenhado funções de docente no ensino secundário e trabalhou durante alguns anos como Farmacêutico na Farmácia de Santo António. Foi ainda deputado na Assembleia da Madeira e vereador durante vários mandatos na Câmara Municipal da Calheta.