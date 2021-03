Madeira: Carlos Pereira congratula-se por solução encontrada para a Groundforce

O deputado do PS, eleito pela Madeira, para a Assembleia da República, Carlos Pereira, congratulou-se pela solução que foi encontrada para a Groudforce, que permite pagar os salários aos trabalhadores, acrescentando que desta forma agora haverá tempo para encontrar uma solução que seja definitiva.

O socialista louvou o esforço que foi feito pelo Governo, através da TAP, para regularizar os salários na Groundforce. Carlos Pereira diz que se tratou de uma “atuação de emergência que teve grandes problemas para ser concretizada”, reforçando que no processo foram encontrados muitos obstáculos que foram sendo colocados pelo maior acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro.

Carlos Pereira diz que a TAP, desde agosto, tem feito um esforço para garantir que os salários são pagos, tendo já adiantado mais de 12 milhões de euros com pagamentos de serviços que ainda não foram feitos, que permitiram precisamente para injetar dinheiro na Groundforce para pagar salários e responsabilidades fiscais.

O socialista contudo salientou que “não era possível continuar esta atuação, sob pena de os próprios administradores e o Estado serem acusados de irresponsabilidade financeira”, ou mesmo de auxílios de Estado ilegais.

“Tivemos de encontrar outras soluções e foi na linha do esforço que o Governo, através da TAP, foi apresentando como propostas que o acionista maioritário foi criando obstáculos”, sublinhou.

Carlos Pereira criticou “a falta de responsabilidade e de sentido de Estado” por parte de Alfredo Casimiro, accionista da Groundforce, acusando o empresário de ignorar o sofrimento dos trabalhadores.

“Finalmente foi possível ultrapassar os obstáculos todos e apresentar uma solução, que é de recurso e para poder resolver nos próximos dois meses as necessidades salariais dos trabalhadores da Groundforce, e temos tempo e folga para encontrar uma solução definitiva”, reforçou o socialista.

“Aquilo com que nos fomos comprometendo, resolvemos, mesmo com muita gente a deitar pedra em cima dos assuntos. Agora vamos tentar encontrar as soluções para o futuro, mas obviamente com outra serenidade e com os trabalhadores com os seus salários em dia”, sublinhou.