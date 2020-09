Madeira: Carlos Pereira exige que TAP responda aos anseios das comunidades portuguesas

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira critica as perturbações que o cancelamento de voos por parte da TAP está a causar nos cidadãos, em particular junto das comunidades portuguesas, que se veem impedidas de, por exemplo, virem passar férias ao seu país.

Esta situação levou o parlamentar a enviar um requerimento ao ministro das Infraestruturas, solicitando uma maior atenção da companhia às comunidades e também a outros cidadãos estrangeiros que queiram vir passar férias a Portugal.

“A companhia continua a ser um verdadeiro símbolo nacional, colhendo assim, muito naturalmente, a preferência da grande maioria dos nossos compatriotas. Seria expetável, por isso, que a TAP tivesse maior atenção com todos os países onde existem fortes comunidades portuguesas, muito particularmente na Europa, por representarem um enorme potencial de clientes, assegurando para os aeroportos do Continente, da Madeira e dos Açores a deslocação regular sem sobressaltos, nem imprevistos nem preços inflacionados”, sustenta.

O socialista adianta que muitos cidadãos têm exprimido a sua frustração por não terem condições para voar na TAP, seja pela redução do número de voos e de opções, seja pela política de preços altos praticada em algumas rotas, ou ainda pela instabilidade causada pelos cancelamentos e anulação de voos.

Carlos Pereira vinca ainda que “a TAP tem uma missão incontornável de serviço público, que obviamente se deve refletir na sua relação com as comunidades portuguesas”, mas “nada disto está a acontecer”.

O deputado madeirense questiona, assim, se a companhia está consciente de todas as perturbações que está a causar aos clientes que querem ir de férias a Portugal, muito particularmente aos portugueses residentes no estrangeiro, por causa do cancelamento e anulação de voos, e por que razão tem cancelado esses voos. O socialista pergunta também se a TAP pretende aumentar o número de voos e qual é a política de reparação da empresa aos clientes que são prejudicados com o cancelamento/anulação dos voos. Questiona ainda a companhia acerca das ligações para a Venezuela e para a África do Sul.