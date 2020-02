Madeira: CDS-PP acusa PS de fazer “profundo ataque” a setor universitário

O deputado do CDS-PP, António Lopes da Fonseca, acusou o Governo da República, liderado pelo PS, de estar a fazer um “profundo ataque” ao setor universitário regional quando concede cerca de cinco milhões de euros à Universidade dos Açores e não faz o mesmo à Universidade da Madeira.

“Este é um profundo ataque ao sector universitário regional perpetuado pela maioria socialista com apoio do BE e PAN que teve oposição do PSD, CDS-PP e PCP na Assembleia da República”, afirmou Lopes da Fonseca, na sessão plenário que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Como podem os madeirenses acreditar neste PS e pelo três deputados do PS, eleitos pela Madeira, quando estes momentos cruciais estes votam sempre contra a madeira e a favor dos Açores”, questionou o deputado centrista.

O deputado CDS-PP disse ainda que “não foram os votos do PS” que minimizaram os efeitos do mau Orçamento para a Madeira.

Lopes da Fonseca referiu ainda que não fora o facto de não haver maioria absoluta do PS, os madeirenses não veriam 50% financiamento do Novo Hospital da Madeira, o passe sub-23 não teria sido concretizado, não teria aprovado juros mais baixos, e o subsídio de mobilidade teria sido adiado no mínimo mais um ano.

O centrista criticou ainda as declarações do deputado Carlos Pereira, eleito pela Madeira para a Assembleia da República, ao dizer que a aprovação do subsídio de mobilidade “não resolve nada”, e que tudo fica na mesma.

“Será que sabe algo que vai prejudicar a Madeira e não teve coragem de o dizer. Isto é uma atitude inqualificável por parte de quem deveria ter defendido os madeirenses. Afirmações deste teor são revanchismo de mau perder e a necessidade de terem de alterar o voto de não para sim à última da hora”, questionou.

Lopes da Fonseca reforçou que como se “não bastasse este mau perder” do PS na República, vão disponibilizar cinco milhões para a Universidade dos Açores e se esquece da Madeira.