Madeira: CDS-PP aplaude apoio de 800 mil euros para comércio e cultura de Câmara de Lobos

O vereador do CDS-PP de Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, mostrou-se satisfeito com a aprovação, em reunião de Câmara de Câmara de Lobos, do regulamento do Programa de apoio ao comércio, estabelecimentos de restauração e bebidas, e atividades artísticas e culturais, que deve atingir os 800 mil euros.

“Finalmente este executivo vai ajudar o pequeno comércio, as pequenas empresas, os taxistas, as pessoas das artes e da cultura com cerca de 800 mil euros a distribuir por estes setores. Ainda bem que voltou atrás nas suas prioridades, sabemos bem o quanto estes setores estão a precisar de medidas de apoio, para sobreviverem. Se tivessem seguido a recomendação do CDS-PP há dois meses, hoje as pessoas destas áreas não estariam a passar tantas dificuldades, aliás, entretanto, alguns já fecharam portas. Na discussão do orçamento, em dezembro do ano passado, o CDS absteve-se no orçamento precisamente por não contemplar as medidas para as quais o PSD só agora acordou”, disse o vereador centrista.

O centrista lembra que o CDS-PP apresentou uma proposta, em sede de Orçamento, para reforço das verbas de auxílio à pandemia, para combate ao desemprego, e também de apoio ao comércio, áreas sociais e culturais.

Amílcar Figueira lembra que foi chamado de ignorante, acrescenta contudo que finalmente o PSD “acordou para a realidade”.