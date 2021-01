Madeira: CDS-PP denuncia “atrocidades” da República na gestão da pandemia

O CDS-PP denunciou as “atrocidades” que foram cometidas por várias governantes da República na gestão da pandemia provocada pela covid-19.

“O PS Madeira não gosta de fazer comparações com o território nacional. A nível nacional está instalado o caos. Todos os dias entidades internacionais colocam Portugal na lista negra no que diz respeito à pandemia. Na saúde o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está praticamente a implodir. Existe uma péssima negociação do POSEI, e na educação estão de férias”, afirmou Lopes da Fonseca, deputado do CDS-PP, durante a sessão plenária que se realizou na Assembleia da Madeira.

“Com este PS, como é que os madeirenses podem confiar neste partido para governar a região”, questionou o deputado centrista.

Lopes da Fonseca disse que se vive momento difíceis e de coragem, para quem quem enfrenta a covid-19, e salientou as medidas difíceis para controlo da pandemia.

O centrista referiu que embora tenham sido tomadas medidas difíceis, para controlar a pandemia, a população tem aceitado essas medidas.