Madeira: CDS-PP espera que Marcelo seja o presidente de todos os portugueses e não esqueça as regiões autónomas

O CDS-PP Madeira felicitou Marcelo Rebelo de Sousa, reeleito presidente da República, pela vitória nas eleições e disse esperar que Marcelo seja o presidente de todos os portugueses, e que não esqueça as regiões autónomas. Os centristas defendem que estão reunidas as condições para existir estabilidade, e pedem a Marcelo que esteja atento ao relacionamento institucional entre os Governos da região e central. O partido apela a que Marcelo, quando as condições sanitárias assim o permitirem, visite em primeiro a região autónoma tendo em conta o resultado que obteve nas eleições.

O líder parlamentar do CDS-PP, Lopes da Fonseca, diz que se se confirmar a visita de Marcelo à Madeira, vai sensibilizar o presidente da República para três assuntos. Um deles a revisão constitucional para o aprofundamento das autonomias, acrescentando que nessa revisão constitucional devem-se criar as condições que a região ter um regime fiscal próprio como têm outros países da União Europeia. Para além disso os centristas dizem que vão alertam também para a necessidade de uma nova revisão da lei de finanças regionais, que permita à região poder gerir as suas matérias fiscais.

Lopes da Fonseca diz ainda que as relações institucionais entre os Governos da Madeira e central não têm sido as melhores, e lembra que Marcelo, enquanto presidente da República, garantiu que o Estado iria conceder um aval à Madeira, mas a República acabou por não cumprir a promessa.

O centrista disse ainda que a Governo da Madeira vai gastar milhões de euros devido às intempéries que assolaram o norte da ilha, e lembram que anda não houve “uma única palavra de solidariedade e, também, de apoio financeiro da parte do Governo da República para com a região”. Lopes da Fonseca diz que Marcelo tem uma responsabilidade acrescida neste novo mandato. E é, também, isto que o povo da Madeira quer que o Presidente Marcelo faça no seu segundo mandato. Porque o Presidente Marcelo, neste segundo mandato, tem uma responsabilidade acrescida.