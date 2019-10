Madeira: Cláudia Monteiro de Aguiar questiona Comissão Europeia sobre Estatuto dos Observadores Marítimos

A eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar endereçou, na passada quarta-feira, uma pergunta à Comissão Europeu sobre a ausência de enquadramento profissional dos observadores marítimos, onde pede uma garantia de tratamento justo e equitativo para estes profissionais.

“Estamos perante uma situação onde a Comissão Europeia falha para com os observadores, cujo fim último do trabalho é garantir mais e melhor informação sobre as atividades ligadas ao mar de enorme importância para os Estados-Membros, para as regiões e as diversas entidades do setor”, destaca.

Estes observadores têm como função fornecer informações sobre as atividades científicas, na avaliação do cumprimento das medidas de gestão existentes, da amostragem científica e dos impactos das várias atividades marítimas.

Cada vez mais requisitados devido à necessidade crescente de supervisão, segundo Cláudia Monteiro de Aguiar estes “são essenciais para formular políticas mais bem preparadas e independentes, tendo em vista a sustentabilidade ambiental, mas também económica e social das atividades marítimas”.