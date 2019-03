Madeira com aviso de vento forte

A Madeira tem um aviso de vento forte, que se prolonga até terça-feira, emitido pela capitania do Porto do Funchal.

É esperado vento forte, com rajadas que podem chegar aos 54 km/h, alerta a capitania. A visibilidade apesar de boa pode ter período em que baixa para má, diz a autoridade marítima.

A capitania do Porto do Funchal recomenda que as embarcações permanecem nos respectivos portos de abrigo.

A ondulação pode chegar aos 3,5 metros na costa norte enquanto que na costa sul as previsões são de ondas até 2 metros.

A autoridade marítima emitiu ainda um aviso de mau tempo, devido ao vento, com rajadas que podem chegar aos 62 km/h nesta segunda-feira.