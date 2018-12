Madeira com aviso de vento forte

A Madeira tem um aviso de vento forte, até esta terça-feira, da Capitania do Porto do Funchal.

O aviso de vento forte já vem do passado domingo. O Porto do Funchal alertava para rajadas que poderiam chegar aos 54 km/h.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê rajadas fortes que podem chegar aos 75 km/h, nesta segunda-feira, no quadrante sul. Nas terras altas o vento pode chegar aos 110 km/h.

Na Costa Norte a previsão é de ondas até 2,5 metros enquanto que na Costa Sul a ondulação pode chegar aos 3 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.