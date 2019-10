Madeira com taxa de desemprego nos 6,9%

A Madeira apresentou uma taxa de desemprego, no segundo trimestre de 6,9%, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Trata-se de uma descida de 0,1%, em relação ao trimestre anterior, e uma quebra de 1,4% face ao período homólogo, refere o organismo de estatística regional.

Contudo o desemprego da Madeira continua num nível mais elevado face à taxa alcançado no território nacional que se situa nos 6,3%, onde se verificou uma descida de 0,5%, face ao trimestre anterior, e uma quebra de 0,4% em comparação com o período homólogo.

Verifica-se ainda que a população empregado, ficou em 128 mil pessoas, uma subida de 0,2% face ao trimestre anterior, enquanto que a população desempregada, fixou-se em 9,5 mil pessoas, uma diminuição de 2,4% em comparação com o trimestre anterior.

O setor dos serviços tem um peso de 73,9% no emprego da Madeira, enquanto que as áreas da ‘Indústria, Construção, Energia e Água’ representam 14,6% do emprego na região.