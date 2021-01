Madeira: comissão de inquérito à Zona Franca vai realizar quatro audições parlamentares

A Comissão de Inquérito à Zona Franca que visa avaliar a administração e exploração da Zona Franca e a aquisição de capital da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, vai realizar quatro audições.

“A pedido do PS vão ser inquiridos Rui Gonçalves (antigo Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública), Paulo Prada (presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira) e Pedro Calado (vice-presidente do Governo Regional da Madeira. A pedido do JPP, será inquirido o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque”.)”, confirmou o presidente da Comissão de Inquérito, António Lopes da Fonseca.

O presidente da comissão referiu ainda que o JPP e o PS pediram um conjunto de documentação, que agora será solicitada às entregue, e que deverá ser entregue ao parlamento da Madeira no prazo de 15 dias.

Depois de recebida essa informação serão marcadas as respetivas audiências parlamentares.