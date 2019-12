Madeira continua com alerta laranja devido ao vento

A Madeira está sob alerta laranja esta sexta-feira devido ao vento, e amarelo por causa da agitação marítima.

O aviso inclui a costa norte e sul onde são esperadas rajadas que podem atingir os 90 km/h, diz a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este alerta de vento na costa norte e sul, desce para amarelo no sábado, onde são esperadas rajadas até 80 km/h.

A costa norte tem ainda um aviso amarelo devido à agitação marítima, que vigora esta sexta-feira e sábado, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

As regiões montanhosas têm também um alerta laranja de vento, para esta sexta-feira, com vento que pode chegar aos 130 km/h. O aviso desce para amarelo no sabádo onde são esperadas rajadas entre os 90 e os 110 km/h.

O Porto Santo tem um aviso amarelo, devido ao vento, que está em vigor esta sexta-feira e se prolonga até sábado, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h. Vigora ainda um alerta de agitação marítima, sexta-feira e sábado, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

A previsão meteorológica do IPMA para esta sexta-feira é de muito nublado e aguaceiros para a vertente norte e terras altas.

No Funchal a previsão é de céu muito nublado, e possibilidade de chuva fraca, e vento moderado que pode chegar aos 30 km/h.