Madeira: deputado Carlos Pereira prescinde de vacinação contra covid-19

O deputado do PS, eleito pela Madeira, Carlos Pereira, vai prescindir da vacinação contra a covid-19. O socialista foi um dos deputados incluídos na lista da Assembleia Legislativa da República para vacinação contra o coronavírus.

“Tendo em conta que a Comissão Permanente, órgão do qual faço parte, na qualidade de vice-presidente do Grupo Parlamentar, desde a anterior legislatura, foi considerada o órgão prioritário para funcionamento da Assembleia, acabei por estar incluído na lista do primeiro lote de deputados a serem vacinados, sem, obviamente, ter solicitado”, diz o deputado do PS. “Tendo em atenção, quer a minha idade, quer a minha condição física, mas, sobretudo, a ainda escassez de vacinas que permita a vacinação de todos os grupos de risco expostos ao perigo, seja pelas funções, seja pela exposição, aguardo serena e convictamente pela minha vez no quadro do plano de vacinação nacional enquanto cidadão”, reforçou.

O socialista sublinha que as deslocações semanais que faz entre a Madeira e Lisboa envolvem risco para si e para os outros, acrescentando que que está fortemente limitado na atividade que deve desempenhar para proteger todos os cidadãos que consigo se relacionam e que deve contribuir para ajudar a que a sua Região se torne mais segura em termos sanitários.

Contudo o socialista realça que ainda não estão criadas as condições para que deva ser vacinado na linha da frente. “É óbvio que, como fiz até hoje, seguirei sempre as recomendações das autoridades de saúde, sobretudo tendo em conta a proteção de todos, mas este não é o caso”, sublinha.