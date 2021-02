Madeira: deputado do PS reivindica preços justos à TAP nas viagens para a região

O deputado do PS, eleito pela Madeira, para a Assembleia da República, Olavo câmara, disse que a TAP tem de praticar preços justos nas viagens para a região autónoma.

“A região tem de ter uma TAP que não falha com a Madeira, nem esquece o Porto Santo, que é justa, com preços justos, com mais ligações. Podem até me dizer que não é viável ou não é possível. Mas todos temos de ter uma certeza, é que se há ligações que têm de ser possíveis, sejam viáveis ou não, são precisamente as que ligam as ilhas, as Regiões Autónomas. Que ninguém tenha essa dúvida e que ninguém pense agir de outra maneira”, afirmou o deputado socialista, na audição a Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP, durante a comissão de Economia.

O socialista considerou não ser aceitável que os preços continuem elevados na ligação com a Madeira nem que se deixe de voar para o Porto Santo.

Olavo Câmara sublinhou que é preciso ter uma TAP que “colabore com a Região, que responda às suas necessidades e contribua para o seu desenvolvimento e afirmação”. O deputado do PS disse que a região e a Madeira “só têm a ganhar uma com a outra, porque a Região precisa de garantir a mobilidade dos seus residentes, de fazer entrar turistas para ajudar a sua economia e tem uma das maiores comunidades emigrantes”.