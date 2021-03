Madeira: desemprego registado sofre quebra de 0,1%

O desemprego registado na Madeira teve em fevereiro uma quebra de 0,1%, face ao mês anterior, menos 18 pessoas, como indicam os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Face ao período homólogo verificou-se uma subida de 30,4% correspondente a mais 4741 pessoas. No total são 20.331 pessoas registadas no desemprego.

Nas ofertas de emprego verificou-se uma descida de 2,7%, menos sete, face ao mês anterior, e uma descida de 18,6%, menos 57 comparado com o ano anterior.

Nos desempregados inscritos verificou-se uma quebra de 15,3%, menos 174 pessoas, comparado com o mês anterior, e uma descida de 9,2%, menos 98 pessoas face ao mês anterior.

Nas ofertas de emprego recebidas a região teve uma descida de 12,9%, menos 21, face ao mês anterior, e uma quebra de 13,9%, menos 23 comparado com o ano anterior.

Já nas colocações efetuadas verificou-se um aumento de 81,4%, mais 48, face ao mês anterior, e uma quebra de 0,9%, menos comparado com o ano anterior.