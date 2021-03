Madeira: despesa com inovação atinge 26,9 milhões de euros

A Madeira atingiu uma despesa de 26,9 milhões de euros com atividades de inovação, o que corresponde a 1% do investimento feito no país, que chegou aos 2,5 mil milhões de euros, indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Dos 26,9 milhões de euros gastos pela Madeira na inovação, 43% foram para despesas de inovação (11,7 milhões de euros), 31% para despesas com I&D intramuros (8,4 milhões de euros) e 25% para despesas com atividades de I&D extramuros (6,8 milhões de euros), referem os dados da DREM.

Os dados da DREM dizem ainda que 6,8 milhões de euros que foram utilizados pelas empresas da região com despesas com inovação foi para cobertura de despesas com bens de capital para inovação.

“Esta verba igualava-se à atribuída à despesa com I&D extramuros (6,8 milhões de euros), atrás mencionada, equivalendo também a 25% do investimento total realizado pela globalidade das empresas da Região”, reforça a DREM.