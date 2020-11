Madeira deve anunciar novas medidas para conter pandemia na próxima semana

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou que o executivo prepara-se para anunciar novas medidas para conter a pandemia do coronavírus covid-19, na região, na próxima semana.

O governante diz que serão anunciadas um conjunto de regras e procedimentos que serão “complementares” aquelas que já estão operacionais de modo a “melhorar as condições de segurança e circulação”, para um período difícil que se avizinha, durante uma visita ao arruamento ‘Estrada de Ligação entre a Praça CR7 e a Lota do Funchal – Rua Virgílio Teixeira’, localizado no Porto do Funchal.

Este “período difícil”, do qual Albuquerque fala, prende-se com o regresso de cerca de quatro mil estudantes à região e o retorno de imigrantes.

A Madeira tem 162 casos ativos de coronavírus, 74 importados e 88 de transmissão local. Na passada quarta-feira foram identificados 23 casos positivos, um novo máximo diário.

Albuquerque confirmou que se vão manter em vigor as atuais normas para contenção da pandemia. O governante voltou a reforçar que a Madeira por enquanto “não tem nenhum caso de transmissão comunitária” de coronavírus, mas que a existir um cenário desse género a região “estará preparada para isso”.

Está também para breve o anúncio das medidas que estarão em vigor para ‘a festa’, ou seja para o natal e ano novo.

Albuquerque descartou para já a antecipação das férias escolares de natal, alerta que a se suceder esse cenário “teremos imediatamente um problema”, tendo em conta que os pais terão que ficar em casa, e as crianças “podem estar em contacto com os irmãos mais velhos que regressam do continente”.

O líder do executivo madeirense disse ainda que os planos de contingência das escolas da região “têm funcionado muito bem”.