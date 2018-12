Madeira e Açores celebram protocolo bilateral para receber exposição de Catarina Branco

O Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS) vai receber uma exposição de Catarina Branco no âmbito de um protocolo bilateral estabelecido entre a Madeira e os Açores. A inauguração realiza-se este sábado, a partir das 18h00.

No âmbito deste protocolo estabelecidos entre os museus de arte contemporânea da Madeira e dos Açores vai ser possível que até junho de 2019, venha a ser concebida uma obra, da autoria de Catarina Branco, para o MUDAS, que será depois integrada na colecção do museu.

Catarina Branco é dos Açores e é licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Já expôs no Centro de Arte Manuel de Brito, na Fundação Calouste Gulbenkian, no Museu Nacional Soares dos Reis, na Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, na Carpe Diem Arte e Pesquisa, na Galeria Belo-Galsterer, na Galeria Fonseca Macedo, na Universidade de Berkeley (EUA), no Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo (Brasil), Museu Aloísio Magalhães (Brasil).