Madeira e Algarve são as regiões do país mais penalizadas pela pandemia

O Algarve e a Madeira foram as regiões do país mais afetadas pela pandemia, entre março e dezembro de 2020. Em termos de faturação a quebra ficou pelos 27,4% no Algarve e pelos 21,6% na Madeira, indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

A Madeira e o Algarve ficaram bem acima da média nacional, em termos de faturação, que ficou por -14,3%.

“À posição do Algarve e da Região Autónoma da Madeira como as regiões do país com uma diminuição mais pronunciada do valor de faturação não é alheia a dependência do Turismo em ambas as economias e essas quedas refletem a dimensão desta atividade em cada uma das regiões”, explica a DREM.

Os Açores tiveram uma quebra de faturação de 12,9%, entre março e dezembro de 2020, enquanto que a Área Metropolitana de Lisboa ficou pelos -18,2%. O Alentejo teve uma quebra de faturação de 10,1%, enquanto o Norte e o centro ficaram pelos ‑9,6% e -9,1%.

Os dados da DREM dizem ainda que entre março a julho, que inclui as medidas mais restritivas para controlo da pandemia a faturação da Madeira caiu 25,2%, enquanto que entre agosto e dezembro a quebra ficou pelos 18,2%.

Por setores de atividade verifica-se que o alojamento teve uma quebra de 73,3%, as Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas (-57,1%) e as Atividades administrativas e de apoio (-50,1%).