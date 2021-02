Madeira eleita destino favorito da APAVT

A Maira foi eleita o destino favorito da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) em 2021. APAVT. Esta apresentação será realizada na sexta-feira, através de um webinar onde estão confirmados o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira.

“Este é um momento de grande felicidade e consideração com a Madeira, por parte da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. A relação entre o Governo Regional e a APAVT “tem sido sempre pautada pelo envolvimento comum e entusiasmado, ao longo de todos estes anos”, disse Eduardo Jesus.

O governante disse ainda que é com “uma atitude determinada na inovação que se pretende o desenvolvimento desta parceria com a APAVT”, afirmando também que este é o momento ideal “para promover a superação dos desafios que a pandemia nos trouxe, acreditando que, como noutras alturas, a APAVT e todos os seus associados farão parte de um processo que se deseja do maior sucesso”.

O galardão da APAVT tem por objetivo dinamizar os fluxos turísticos para um determinado destino. A Madeira já tinha sido distinguida com este prémio em 2016 e em 2020.