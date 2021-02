Madeira em alerta devido ao mau tempo no sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou uma série de alertas para a Madeira, devido à chuva, vento, e agitação marítima, que entram em vigor no sábado.

Os avisos abrangem a costa norte e sul, as regiões montanhosas e o Porto Santo.

A costa norte tem alertas amarelos para a chuva, para a agitação marítima, com ondas que podem chegar até aos cinco metros.

O aviso para a chuva está marcado para sábado, e o de agitação marítima entre em vigor no sábado e prolonga-se até domingo.

A costa sul tem um alerta amarelo para a chuva que entra em vigor no sábado. Está também em vigor um aviso amarelo para vento forte, até 80 km/h, no sábado.

Para as regiões montanhosas o IPMA emitiu um alerta amarelo para a chuva, que entra em vigor no sábado, e outro aviso amarelo, para o vento, com rajadas até 110 km/h, também para sábado.

O Porto Santo tem um alerto amarelo para chuva, no sábado, e um aviso amarelo, de vento forte, até 80 km/h, para sábado, e ainda um aviso amarelo de agitação marítima, com ondas até cinco metros, que se inicia no sábado e se prolonga até domingo.