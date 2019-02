Madeira: Empresas recebem mais 3,67 milhões de euros para funcionamento e investimento

O Governo da Madeira vai distribuir 3,67 milhões de euros, por 104 projetos, que contam com comparticipação de fundos comunitários, no âmbito dos apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), para as áreas de apoio ao investimento e funcionamento.

Para o sistema de incentivo ao funcionamento vão ser distribuídos, esta quarta-feira, 1,77 milhões de euros, para 80 projectos, e para o apoio ao investimento mais 1,91 milhões de euros, que abrangem 24 projectos.

Dos projectos que são apoiados para investimento, um deles é do programa empreender, oito no internacionalizar, 14 no valorizar, e um no prociência.

De referir que em 2019 já foram distribuídas verbas no valor de 5,11 milhões por parte do IDE.