Madeira “está a equacionar” regras relativas ao tipo de máscaras a usar para prevenção da covid-19

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, adiantou que a Madeira está a equacionar toda a situação em torno do tipo de máscaras que devem ser utilizar para prevenir o contágio por covid-19.

“Começou a ser falado agora. A Madeira tem uma grande responsabilidade nisso, porque foi pioneira na distribuição das máscaras comunitárias”, disse o governante.

O governante sem adiantar se a região poderá avançar para novas medidas relativamente ao tipo de máscaras a usar para prevenir o contágio por coronavírus, disse que se iniciou “uma nova fase da pandemia, com três variantes mais contagiantes”, e que as máscaras cirúrgicas e as FFP2 estão a ser recomendadas para contacto mais próximo da população.