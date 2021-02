Madeira está com aviso de agitação marítima

A Madeira está esta segunda-feira sob aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para agitação marítima.

O aviso amarelo abrange a costa norte e o Porto Santo, onde são esperadas ondas até 4,5 metros.

A capitania do Porto do Funchal já emitiu uma recomendação no sentido de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

A previsão meteorológica, para esta segunda-feira, para a Madeira, é de céu geralmente pouco nublado, “apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde”, diz o IPMA.

É esperado vento fraco, inferior a 15 km/h.

Para o Funchal a previsão é de céu geralmente pouco nublado, “apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde”. É esperado vento fraco, inferior a 15 km/h.

Na costa norte são esperadas ondas até 4,5 metros, e na costa sul a ondulação deve atingir os três metros.