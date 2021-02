Madeira está em alerta devido à agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso, para a Madeira, de agitação marítima.

O aviso amarelo inclui a costa norte e o Porto Santo, e entra em vigor a partir de sexta-feira e prolonga-se até segunda-feira. São esperadas ondas até 4,5 metros.

A previsão meteorológica para esta quinta-feira é de períodos de céu muito nublado. Está prevista chuva “mais intensa a partir da tarde, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã.

Possibilidade de ocorrência de trovoada”, diz o IPMA.

“É esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, com rajadas até 70 km/h no final do dia”, prevê o IPMA.

No Funchal a previsão é de céu muito nublado, de chuva intensa durante a tarde, e possibilidade de ocorrência de trovoada.

O vento deve soprar fraco.

Na costa norte são esperadas ondas até 3,5 metros e na costa sul a ondulação deve ficar pelos três metros.