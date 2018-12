Madeira estabelece 19 acordos de cooperação no valor de 697 mil euros

O Governo Regional estabeleceu 19 acordos de cooperação, através da Segurança Social da Madeira, no valor de 697 mil euros.

Entre esses acordos está previsto um apoio de 112 mil euros com a Fundação João Pereira, para financiar as obras de remodelação de um prédio na Rua dos Gagos e Rua da Marquesa, para a instalação de um convívio para idosos.

Está ainda contemplada uma verba de 86 mil euros com a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, para desenvolver as suas actividades em bairros sociais e zonas carenciadas do concelho.

Este montante inclui as despesas com a aquisição de uma viatura ligeira, bem como outros bens que sejam necessários para o funcionamento das actividades desenvolvidas pela associação.

Com 51 mil euros será beneficiada a Fundação Mário Miguel, com o intuito de se financiar a resposta social de Estrutura Residencial para idosos.