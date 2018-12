Madeira estuda possibilidade de implementar taxa para percursos pedestres

O Governo Regional está a estudar a possibilidade e implementar uma eco-taxa para os percursos pedestres, referiu Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais.

A governante respondia a Sílvia Vasconcelos, deputada do PCP, que questionava o motivo do executivo resistir a aplicação de uma eco-taxa no valor de um euro, aos turistas, que “poderia gerar receitas de sete milhões de euros” para a Região.

“O Governo Regional tem 2,3 milhões de euros para manutenção dos espaços naturais, dos percursos pedestres , e zonas de lazer. Temos receita vindas de sete concessões, das entradas no Jardim Botânico, no Jardim do Imperador, e a partir de janeiro no Parque Florestal do Ribeiro Frio. Esta receita é utilizada na manutenção dos percursos”, explicou Susana Prada.

O campo de golfe do Santo da Serra, e os 1,6 milhões de euros que o Governo Regional vai pagar por não ter garantido o caudal de água suficiente, foi outro tema a marcar a discussão do Orçamento Regional para o Ambiente e os Recursos Naturais.

O JPP apelou, através de Rafael Nunes, a que o executivo regional conceda uma indemnização compensatória aos agricultores, quando existem falhas no abastecimento de água, tal como o Governo Regional fez com o campo de golfe.

“Criticam o investimento do Governo no campo que é propriedade da Região. Vou relembrar. O custo global de levar água as agricultores no regadio são quatro milhões de euros e três milhões de euros vêm do executivo regional, para compensar agricultores e compensar eventuais constrangimentos que possam existir nos anos menos chuvosos”, esclareceu Susana Prada.

“O Governo já está a compensar os agricultores”, disse.

O deputado do PS, Victor Freitas, lançou também críticas à verba gasta pelo Governo Regional no campo de golfe do Santo da Serra.

“O Governo vai investir na eficiência hídrica e num sistema de rega mais eficiente. Os 1,6 milhões de euros são para uma propriedade do Governo Regional” referiu a governante em resposta ao deputado do PS.