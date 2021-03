Madeira: eurodeputada do PS pede nova estratégia marítima virada para as regiões ultraperiféricas

A eurodeputada madeirense, eleita nas listas do PS, Sara Cerdas, reivindicou uma nova estratégia marítima para o Atlântico que seja orientada para as regiões ultraperiféricas.

A socialista quer que esta estratégia apoie o desenvolvimento sustentável da economia azul nos Estados-Membros e regiões da União Europeia, e reforçar os princípios da Política de Coesão. “Deverá traduzir-se num novo impulso no desenvolvimento económico destas regiões, com estratégias que potenciem a economia azul, que criem emprego, e que ao mesmo tempo contribuam para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu em matéria de sustentabilidade, digitalização e inovação, bem como dispor a economia circular, a poluição zero, a eficiência energética e a preservação da biodiversidade como princípios orientadores”, defendeu Sara Cerdas.

Sara Cerdas disse que esta estratégia traria valor acrescentado para o desenvolvimento das regiões banhadas pelo Atlântico, como é o caso das regiões ultraperiféricas (RUP), que são “na sua maioria muito dependentes” dos transportes e do turismo. “A posição geográfica das RUP deve ser vista como uma oportunidade, e uma prioridade, uma vez que proporcionam uma maior dimensão atlântica à União Europeia”, reforçou.

A eurodeputada madeirense sublinhou que devem ser desenvolvidas medidas que apoiem as pequenas e médias empresas localizadas na região Atlântica, acrescentando que os transportes e infraestruturas, são áreas fundamentais para “potenciar o transporte marítimo ecológico e atividades portuárias inovadoras”, contribuindo para a descarbonização e sustentabilidade das infraestruturas portuárias.

Os eurodeputados da Comissão de Transporte e Turismo (TRAN) debateram as prioridades para o relatório de opinião “Nova estratégia Marítima para o Atlântico”, do qual Sara Cerdas é relatora de parecer pelo grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D). Esse relatório está agora aberto a propostas de alteração e deve voltar à comissão para votação final no início de maio.