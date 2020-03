Madeira: eurodeputada do PS pede plano europeu para responder a crises de saúde pública

A eurodeputada madeirense, eleita pelo PS, Sara Cerdas, pediu um plano europeu transetorial para responder a ameaças e emergências de saúde pública, tendo em conta as consequências provocadas pelo coronavírus Covid-19, que já tem mais de 100 mil pessoas infetadas e mais de três mil mortes. “O impacto faz-se sentir por toda a Europa, não apenas com a saturação dos serviços de saúde, mas também no sector económico, do turismo e demais setores”, disse a socialista.

A eurodeputada socialista acrescentou que a Comissão Europeia deve responder a “estas necessidades prementes e preparar-se para futuras ameaças”, o que justifica este plano transetorial de respostas a situações de ameaças à saúde pública.

Sara Cerdas pediu ainda uma “resposta concertada e homogénea” ao longo de toda a Europa que envolva todos os setores. A eurodeputada mostrou ainda preocupação com o impacto do coronavírus na saúde mas também no setor do turismo na Madeira.