Madeira: eurodeputada do PSD pede uniformização de protocolos sanitários na União Europeia

A eurodeputada madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar, eleita pelo PSD, pediu uma uniformização dos protocolos sanitários na União Europeia.

“A vontade política dos Estados Membros deve ser um imperativo de forma a coordenarem e uniformizarem os protocolos sanitários para as regras de viagem dentro União e com países externos, nomeadamente com testes à partida, para evitar quarentenas desproporcionais e medidas díspares, e um certificado de vacinação interoperável sendo possível já este verão”, afirmou a social democrata durante uma reunião entre a Task Force do Turismo do Parlamento Europeu e a Secretária de Estado do Turismo, Ana Rita Marques.

A Task Force vincou que não vai existir retoma económica na Europa sem o contributo do turismo e viagens, fazendo um apelo à presidência portuguesa no sentido de “manter os esforços necessários para deixar marca e apoiar as medidas que o Parlamento Europeu aprovou no sentido de criar alicerces para uma verdadeira Política Europeia para o Turismo”.