Madeira: festa da anona vai fazer doações a instituições de solidariedade social

A anona que estará em exposição na Festa da Anona, que se realiza entre 7 e 8 de março, na freguesia do Faial, na Madeira, será doada a instituições de solidariedade social.

Aqueles que estiveram interessados em participar na exposição podem inscrever-se até 4 de março. Para isso é necessário a entrega de uma fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade (frente e verso).

Para participar na exposição é necessário ter anona suficiente para encher uma caixa. A anona tem de cumprir com os seguintes critérios: frutos uniformes; mesmo calibre; mesma variedade; isentos de problemas fitossanitários (pragas e doenças).

A organização da Festa da Anona está a cargo da Casa do Povo do Faial e Comissão de Agricultores com o apoio do Governo Regional da Madeira – Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Câmara Municipal de Santana e Junta de Freguesia do Faial, agricultores/produtores e diversas entidades privadas a anunciar brevemente.