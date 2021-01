Madeira ganhou mais 308 empresas em 2020

A Madeira criou mais 881 sociedades, em 2020, e dissolveu 573, gerando um saldo positivo de 308, dizem os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Em 2020, a área do ‘Alojamento, restauração e similares’, ganhou mais 72 sociedades, as ‘Atividades imobiliárias’ (+61), as ‘Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares’ (+59), as ‘Atividades de informação e de comunicação’ (+36), e a ‘Construção’ (+27) e as ‘Atividades de saúde humana e apoio social’ (+22).

Em perda estiveram o ‘Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos’ (-27) e as ‘Indústrias extrativas'(-1), dizem os dados da DREM.

Todos os municípios da Madeira tiveram um saldo positivo, entre as sociedades constituídas e dissolvidas.

Só no Funchal foram criadas 614 sociedades e dissolvidas 415.

A Madeira teve um rácio de 1,54, entre constituições e dissoluções de sociedades, inferior aos 2,33 do território nacional.