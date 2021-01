Madeira gera défice de 127 milhões de euros em 2020. Receitas e despesas caíram 12% e 9%

A Madeira acumulou um défice de 127 milhões de euros em 2020. As receitas caíram 12% para os 1,2 mil milhões de euros, e as despesas, tiveram uma quebra de 9%, para os 1,3 mil milhões de euros, de acordo com os dados da Direção Regional do Tesouro e Orçamento.

Nas receitas a região angariou 304 milhões de euros, através de impostos diretos, uma quebra de 14%, no período homólogo.

Nos impostos indiretos da receita da região chegou aos 547 milhões de euros, menos 7%, em comparação com o ano anterior.

A receita angariada através do IRS cresceu 0,5% para os 226 milhões de euros, e a receita do IRC quebrou 40% para os 77 milhões de euros.

A receita do IVA sofreu uma descida de 7% para os 399 milhões de euros.

Nas despesas, na rubrica consumo público, a região gastou 965 milhões de euros, mais 2%, e as despesas com pessoal subiram 7% para os 631 milhões de euros.

Na aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes a região gastou 333 milhões de euros, uma quebra de 5%.

Nos juros e outros encargos verificou-se uma descida de 56% para os 110 milhões de euros.