Madeira: Governo adquire mais um terreno por 238 mil euros para Novo Hospital

O Governo da Madeira autorizou a aquisição de mais uma parcela de terreno para a obra do Novo Hospital da Madeira por um valor de 238 mil euros.

Esta foi uma das decisões do Conselho de Governo, que também deliberou no sentido de conceder o prolongamento da linha de crédito de apoio às escolas profissionais, que tinha como intuito a disponibilização de verbas para adiantamento dos fundos comunitários do Fundo Social Europeu.

O Conselho de Governo aprovou ainda três minutas de contratos programa no valor de 248 mil euros, no âmbito do Programa Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), que visam apoiar a competição desportiva regional e a atividade das associações regionais de modalidade e multidesportivas.