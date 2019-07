Madeira: Governo aprova suplemento de 250 euros para viticultores

O Conselho de Governo da Madeira decidiu aprovar um apoio financeiro suplementar de 250 euros para ajudar nos factores de produção aos viticultores.

Foi ainda aprovado pelo executivo madeirense outro apoio financeiro no valor de 100 euros para as bordadeiras que visa apoiar a aquisição dos meios de produção.

Os apoios financeiros suplementares aos viticultores e às bordadeira, da Madeira, serão concedidos por via do Instituto do Vinho, Bordado, e do Artesanato.

O Conselho de Governo aprovou ainda o Decreto Regulamentar Regional que fixa em 745 euros o valor por metro quadrado de área útil padrão, para a Indústria da Construção, para vigorar em 2019.