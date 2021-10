Madeira: IA Saúde promove concurso nas escolas “A pandemia ainda não acabou”

O Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE), promove, de 4 de outubro a 15 de novembro, um concurso dirigido a toda a comunidade estudantil da Região Autónoma da Madeira, a partir do 1º ciclo até ao ensino secundário (inclusive), para retratar o tema “A Pandemia ainda não acabou”, através de vídeo, fotografia, desenho, texto/escrita.

Os participantes podem submeter os seus trabalhos até ao dia 15 de novembro de 2021, através do endereço eletrónico iasaude@iasaude.madeira.gov.pt ou entregar (em mão ou por correio) na seguinte morada: Concurso “A PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU”, Rua das Pretas, N.º 1, 9004-515 Funchal.

Os trabalhos selecionados pelo júri, cuja decisão vai ser conhecida a 30 de novembro, vão ser colocados à votação da população, entre os dias 1 e 8 de dezembro.

Aos trabalhos mais votados em cada uma das categorias “Alunos do 1º Ciclo”, “Alunos do 2º Ciclo”, “Alunos do 3º Ciclo” e “Alunos do Ensino Secundário” vão ser atribuídos os seguintes prémios: um computador portátil, um smartwatch e um smarthphone.

A entrega dos prémios vai ter lugar no dia 13 de dezembro, no local a anunciar.

Este concurso surge no âmbito da terceira fase da campanha de comunicação, dinamizada pelo Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde: A Pandemia ainda não acabou – Regresse às aulas em Segurança – apresentada no dia 4 de outubro.