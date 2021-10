Madeira: Igreja Matriz de São Jorge recebe ciclo de concertos Celebração em Estilo Barroco

A Igreja Matriz de São Jorge, recebe no dia 10 de outubro, domingo, pelas 16h, o ciclo de concertos intitulado Celebração em Estilo Barroco.

Este ciclo de concertos resulta de um protocolo entre a AOCM e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, pretendendo, além de valorizar o património arquitetónico barroco da Região Autónoma da Madeira, enaltecer as especificidades e pormenores que constituem o repertório musical barroco.

O Funchal Baroque Ensemble, grupo residente da AOCM, apresenta-se, com duas flautas de bisel, Carla Abreu e Sara Faria, dois violinos, Olga Samara e Andrei Ladeischikov, violoncelo com László Szepesi, fagote com Yury Omelchuk e cravo com Giancarlo Mongelli, que assume igualmente o papel de diretor musical.

O repertório deste concerto constitui, em si, uma celebração à música francesa barroca, com obras dos compositores Boismortier, Aubert de la Vieux, Rebel e Chedeville, este último com uma versão muito própria da Primavera de Vivaldi. Através das obras destes compositores, este ensemble barroco vai interpretar a vida da aristocracia francesa do séc. XVIII.

A entrada para todos os concertos de Celebração em Estilo Barroco é livre. Contudo, sendo necessária uma inscrição, pois têm um número limite de público. Essa inscrição pode ser feita através deste link: www.associacaoocm.com/event-details/celebracao-em-estilo-barroco-6.