Assembleia da Madeira regressa aos trabalhos com PS a mudar liderança da bancada parlamentar

A Madeira vai iniciar o novo ano parlamentar esta quarta-feira, o terceiro desta legislatura, que aconteceu pouco tempos depois das eleições autárquicas, que no geral foram de continuidade, exceto no Funchal onde existiu mudança na governação da Coligação Confiança para o PSD/CDS-PP. O PS será um dos destaques neste início dos trabalhos na Assembleia Regional com a saída de Paulo Cafôfo e com mudança na liderança da bancada parlamentar.

As reuniões plenárias passam a funcionar com todos os deputados, embora continue em vigor o uso obrigatório de máscara, conforme foi decidido pela reunião dos representantes dos partidos com assento na Assembleia Regional da Madeira.

Este ano parlamentar vai iniciar-se com a saída de Paulo Cafôfo de deputado da Assembleia Regional, depois de se ter demitido da presidência do PS Madeira, na noite das eleições autárquicas.

A liderança da bancada parlamentar do PS Madeira tem também mudança. Miguel Iglésias saiu de líder parlamentar dos socialistas madeirenses, na sequência da demissão de Paulo Cafôfo, e deu o lugar a Rui Caetano.

Ao contrário de Cafôfo, Miguel Iglésias vai manter-se como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira.

Na sessão plenária que inicia este ano parlamentar está prevista a discussão de um projeto de resolução, da autoria do PS intitulado ‘Pela implementação de medidas políticas que ajudem a resolver o problema da falta de professores nas escolas da região’.