Madeira: Iniciativa Liberal considera que resultados ficaram “aquém dos objetivos ambicionados”

A Iniciativa Liberal reuniu-se no passado sábado, para debater as eleições autárquicas. O partido considerou que os resultados foram positivos, quando comparado com as regionais, tendo existido no mínimo uma duplicação da votação, nos concelhos onde o partido concorreu. Contudo face às ambições traçadas para as autárquicas, na Madeira, “ficaram aquém dos objetivos ambicionados”.

Apesar dos resultados terem ficado “aquém dos objetivos ambicionados”, a Iniciativa Liberal mostrou-se satisfeita pelo “bom desempenho” dos candidatos e pelas mensagens políticas produzidas, na internet, nos cartazes, nos manifestos e nos debates.

O partido salienta que os resultados nas autárquicas, quando comparadas com as regionais de 2019, mostraram no mínimo “uma duplicação da votação (Santa Cruz x2.2, Funchal x2.4, Ponta do Sol x3.5, Machico x7.2) e no caso de São Vicente, em que obteve 12,9% (Assembleia Municipal), conseguiu o melhor resultado da Iniciativa Liberal em Portugal”.

·A Iniciativa Liberal destacou a eleição de dois deputados para a Assembleia Municipal de São Vicente e de um representante nas Assembleias de Freguesia da Boaventura e São Vicente.

Na reunião foram debatidos também os constrangimentos da pré-campanha e campanha eleitoral, “nomeadamente financeiros, e da desigual cobertura entre candidaturas pelos órgãos de comunicação social, e dos impactos que isso tem na qualidade da nossa democracia”.