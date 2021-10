Madeira: Iniciativa Liberal marca eleições para 13 de novembro

A Iniciativa Liberal Madeira vai a eleições a 13 de novembro. A decisão foi tomada por unanimidade, numa reunião realizada no passado sábado, onde foi feito um balanço das eleições autárquicas, onde o partido elegeu dois deputados para a Assembleia Municipal de São Vicente e dois representantes para a Assembleia de Freguesia da Boaventura e São Vicente.

A reunião da Iniciativa Liberal considerou que os resultados das autárquicas, na Madeira, onde o partido concorreu a cinco dos 11 municípios, “ficaram aquém das ambições apresentadas”, apesar de salientado que os resultados foram positivos, quando comparado com as regionais, onde no mínimo existiu uma duplicação da votação nos locais onde foi apresentada candidatura.

A Iniciativa Liberal em toda a região, para as Câmaras Municipais conseguiu 1,1% e 1.618 votos, para as Assembleias Municipais 1.4% e 1.987 votos tendo elegido dois deputados, e nas Assembleias de Freguesia conseguiu 0,8% e 1.180 votos tendo elegido dois representantes.