Madeira investe 1,7 milhões de euros nas festas de Natal e Fim de Ano

Após reunião com o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, em relação ao Orçamento Regional para 2022, o líder parlamentar do CDS frisou a prioridade dada pelo Governo Regional à “proteção do emprego” e apontou para o que já foi feito no âmbito das empresas na região, afirmando que se não fossem “estas medidas proativas do Governo Regional, certamente teríamos um tecido empresarial enfraquecido”.