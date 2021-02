A Madeira já administrou 14.124 doses da vacina contra a covid-19, até 12 de fevereiro, indica o Instituto da Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (Iasaúde).

Do total de vacinas administradas contra a covid-19, na Madeira, 9.603 dizem respeito à primeira dose, enquanto que 4.521 são respeitantes à segunda dose.

A Madeira iniciou a vacinação contra o coronavírus a 31 de dezembro de 2021.

Em fevereiro a Madeira recebeu cerca de 17.500 doses da vacinação contra a covid-19.

Estão previstas três fases de vacinação contra o coronavírus na Madeira. A expetativa é que a primeira fase de vacinação decorra até março/abril.

Estão elegíveis para a vacinação na região cerca de 206 mil habitantes. A primeira fase de vacinação compreenderá 50 mil pessoas residentes no arquipélago, a segunda mais 50 mil pessoas e a terceira as restantes 100 mil previstas no plano de vacinação.