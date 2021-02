Madeira já administrou 17.521 vacinas contra a covid-19

A Madeira administrou, até 19 de fevereiro, 17.521 vacinas contra a covid-19. 12.262 correspondiam à primeira dose e 5.259 à segunda dose, de acordo com os dados da Direção Regional de Saúde (DGS).

Por grupos os profissionais da Saúde já receberam 5.207 vacinas correspondentes à primeira dose e 2.921 vacinas correspondentes à segunda dose.

Os profissionais da área social, residentes e utentes em lares, instituições similares e rede de cuidados continuados já receberam 3.090 vacinas correspondentes à primeira dose e 2.215 vacinas correspondentes à segunda dose.

Já os profissionais da proteção civil, segurança, e serviços cr´5icos já receberam 709 vacinas correspondentes à primeira dose e 123 vacinas correspondentes à segunda dose.

Nos utentes com idade entre 50 e 79 anos e utentes com idade superior ou igual a 80 anos já foram dadas 3.232 vacinas correspondentes à primeira dose e ainda não tinha sido administrada nenhuma vacinas correspondente à segunda dose.

Já foram administradas 24 vacinas a entidades governamentais.

Esta semana vai continuar a vacinação de grupos prioritários, onde se inclui idosos com mais de 80 anos e idosos com idades entre os 75 e os 79 anos com patologia.