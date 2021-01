Madeira já administrou 50.889 vacinas contra a gripe

A Madeira já administrou 50.988 vacinas contra a gripe, indicam os dados do Instituto da Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (Iasaúde).

Os dados do Iasaúde indicam que 75% das vacinas contra a gripe, administradas na Madeira, foram efetuadas em centros de saúde (38.301 vacinas), 8% no domicílio (4.073), 6% nas Instituições Privadas de Solidariedade Social (3.197), e 3% no Serviço de Saúde Ocupacional (2.001).

96% do total de vacinas contra a gripe administradas na Madeira foram gratuitas.

Na população com mais de 65 anos já foram administradas 28.282 vacinas contra a gripe, sendo que a cobertura vacinal nesta faixa é de 65%, refere o Instituto da Administração da Saúde da Madeira.

Os dados do Iasaúde dizem ainda que a taxa de cobertura nos grupos profissionais do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) chegou a 76% nos médicos (515 vacinados), a 69% nos enfermeiros (1.314), a 60% nos assistentes operacionais (985), a 54% nos assistentes técnicos e outros profissionais (403), e a 49% nos técnicos de diagnóstico e terapêutica (149).