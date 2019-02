Madeira já pôs em prática 93% da estratégia regional de combate às alterações climáticas

A Madeira já colocou em prática 93% das medias contidas no plano regional de combate às alterações climáticas, disse Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Humanos, na sessão de abertura do encontro anual da comunidade de adaptação às alterações climáticas da Região Autónoma.

A governante referiu ainda que o executivo “tudo fará para garantir” o futuro às gerações vindouras, e que as medidas colocadas em prática estão relacionadas com áreas como: avaliação de riscos e sistemas de proteção, investimentos de recuperação de infraestruturas, limpeza e reflorestação.

Durante a sua intervenção Susana Prada fez ainda referências às medidas relacionadas com a requalificação de sistemas de abastecimento e de redução de desperdício, de proteção da biodiversidade e de conservação da natureza, bem como de sensibilização da população.

Susana Prada disse ainda que é um “dever” de quem representa a população definir estratégias, criar estruturas e condições de combate às alterações climáticas.