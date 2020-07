Madeira: JPP refere falta de resposta social nas altas problemáticas

O deputado do Juntos pelo Povo (JPP) Paulo Alves referiu esta quinta-feira, durante reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, um estudo do SESARAM que referia que apenas 12% das altas problemáticas é que tinham condições para regressar a casa, realçando, neste sentido, que os outros 88% “são por falta de resposta social”.

Os partidos discutiam um projeto de resolução do PS para a criação de uma estratégia regional para a gestão das altas problemáticas.

No entender do parlamentar “é necessário tanto promover o regresso a casa, como também, para as situações em que não é possível fazê-lo, tem de haver infraestruturas para acolher esses mesmos doentes e idosos”.

Paulo Alves disse ainda que este é um problema que já “se arrasta há anos” e que se o PSD chama a si a responsabilidade das questões de desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (RAM), também deveria fazê-lo quando as coisas não são boas, referindo-se a esta questão das altas problemáticas.