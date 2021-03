Madeira: Marcelo reúne-se com Albuquerque e representante da República

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está de visita à Madeira esta sexta-feira. Na agenda estão encontros com Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, e ainda com o representante da República, Ireneu Barreto. Esta sexta-feira Marcelo estará também nos Açores.

A chegada de Marcelo à Madeira está programada para as 12h30. No Aeroporto da Madeira o presidente da República será recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, pelo representante da República para a Madeira, e pelo presidente do Governo Regional da Madeira,

Para as 13h00 está marcado um almoço com o presidente do executivo madeirense, na Quinta Vigia.

A reunião com o representante da República está marcada para as 15h00.

Marcelo reúne-se nos Açores com presidente do Governo e representante da República

Às 17h00 Marcelo viaja para os Açores.

A chegada aos Açores está marcada para as 17h30. Aqui terá às 18h00 uma reunião com o representante da República, o Presidente da Assembleia Legislativa Regional e o Presidente do Governo Regional no Convento de Belém

E para as 19h00 está agendado um jantar com o presidente do Governo Regional no Palácio Sant’ana.