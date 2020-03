Madeira: Miguel Albuquerque garante que há controlo à saída de passageiros dos países de origem

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, garantiu esta quarta-feira que há um controlo de passageiros à saída dos países de origem, que depois é comunicado às autoridades a nível geral.

Este é o cenário que se passa a nível do transporte aéreo, já que a nível do transporte marítimo, o governante afirmou que o comandante do navio, especialmente dos navios de cruzeiro, é obrigado a emitir uma declaração sanitária antes do navio atracar, onde reporta qualquer situação anómala do ponto de vista clínico que possa haver a bordo.

“Portanto há esse controlo e obviamente que estamos preparados, quer nos portos, quer nos aeroportos, para qualquer plano de contingência relativamente a esta situação”, salientou.

Miguel Albuquerque realçou que até agora estas medidas têm-se revelado suficientes, mas que se for preciso tomar medidas adicionais o Executivo madeirense vai tomá-las.

Neste sentido, é importante referir que os turistas que chegam à Madeira preenchem um inquérito quando chegam aos hotéis, isto, “sobretudo para passageiros que não vêm de zonas de risco, nem de zonas contaminadas”, sublinhando que “face ao quadro atual, nós temos a situação exatamente em conformidade com as necessidades atuais”.

Sobre o caso do casal dinamarquês que furou a quarentena e viajou para a Madeira, o Presidente do Governo Regional disse que este “é um caso criminoso”, e que o Governo “neste momento está preocupado com que eles fiquem de quarentena durante estes 15 dias, no sentido de evitar qualquer situação”.