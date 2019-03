Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa para reforçar notoriedade do destino

A Madeira vai estar representada na Bolsa de Turismo de Lisboa, a partir desta quarta-feira, com o objectivo de reforçar a notoriedade da região enquanto destino de férias. O mote será “este é o ano para ir à Madeira”. No stand poderá ver produtos ligados aos ciclos do açúcar, vinho e turismo.

Os 600 anos da Região Autónoma será outro dos motes que justificam a presença da Madeira neste evento. Durante a Bolsa de Turismo de Lisboa será possível assistir a um filme sobre a história madeirense com alusões à associação dos cereais à gastronomia e tecelagem, as potencialidades da cana de açúcar, a primeira vinha Malvasia plantada na ilha, as exportações, o desenvolvimento do turismo e ainda as personalidades que já passaram pela ilha como: Bernard Shaw, Winston Churchill, Amy Johnson e a Imperatriz Sissi.

Serão ainda sorteadas durante o evento viagens à Região Autónoma.